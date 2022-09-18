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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені (фото)

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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені (фото)

Росіяни стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів.

Російські окупаційні війська пообіді 18 вересня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив в Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені. Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району", - написав він. 

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За словами Резніченка, "росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району - Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській". 

"Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів. У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція", - додав очільник Дніпропетровської ОВА. 

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Нагадаємо, днями Росія 6 разів за ніч обстріляла Дніпропетровщину, найгарячіше було в Нікополі (фото).

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1100
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