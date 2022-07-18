Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: з'явилися фото та масштаби руйнувань

Російські окупанти обстріляли з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Військові злочинці РФ зруйнували інфраструктуру міста, поранення отримала місцева мешканка.
Російські окупанти у ніч на 18 липня обстріляли Нікополь з артилерії. Внаслідок чого жінка отримала поранення, зруйнована місцева інфраструктура.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, окупанти обстріляли з артилерії Нікополь. Росіяни пошкодили інфраструктуру промислового та енергетичного підприємства, річковий порт міста, 16 приватних будинків, приміщення лікарні та газопровід.
“Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни”, - розповіли в прокуратурі області.
Нагадаємо, що вдома у родини ліквідованого російського окупанта виявили холодильник із України.
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