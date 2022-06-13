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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: з'явилися фото руйнувань

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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: з'явилися фото руйнувань

Дніпропетровську область 13 червня російські окупанти обстріляли з артилерії. 

Руйнувань зазнали цивільні об’єкти інфраструктури.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова військової адміністрації Валентин Резніченко.

Як стало відомо, військові злочинці РФ обстріляли касетними боєприпасами Зеленодольськ.

“Руській мір”, як він є. Зеленодольськ після нічного ворожого обстрілу”, - наголосив Валентин Резніченко.

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© соцмережі
Фото: соцмережі

Нагадаємо, що російська армія обстріляла з "Ураганів" два райони Дніпропетровщини.

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