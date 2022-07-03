Окупанти обстріляли Добропілля: є загиблі, а серед поранених - двоє дітей

Внаслідок удару російських окупантів по місту в Донецькій області зруйновано один будинок, а ще 6 зазнали пошкоджень.

У суботу, 2 липня, російські окупанти завдали удар по місту Добропілля у Донецькій області. Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, серед поранених є двоє дітей – 4 і 7 років.

Внаслідок удару було повністю знищено один будинок, ще 6 - зазнали пошкоджень.

“Росіяни точно знають, що б’ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено і цілеспрямовано. Ці аморальні потвори ніколи не дотримувалися законів і звичаїв ведення війни, і ніколи не будуть”, - заявив з цього приводу голова Донецької ОВА і закликав місцевих мешканців евакуюватися заради порятунку свого життя.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 2 липня, Росія відкрила вогонь по Краматорську Донецької області за допомогою РСЗВ "Смерч". Місцева влада повідомляє про два снаряди, які, на щастя, не розірвалися.

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