Окупанти обстріляли Донеччину: пошкоджено 8 багатоповерхівок (фото)

Пізно ввечері вівторка, 14 березня, загарбники обстріляли Курахове. Пошкоджені 8 багатоповерхівок і трансформаторна підстанція.

Минулося без жертв, інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко на своєму Telegram-каналі.

Понад 1 тисяча абонентів залишаються без електрики. Електропостачання відновлять, коли дозволить безпекова ситуація, зазначив він.

Через деякий час після обстрілу Курахового мешканці Краматорська повідомили в соцмережах, що чули 15-17 вибухів.

Нагадаємо, у Сумській області за добу сталося понад пів сотні "прильотів". Постраждав приватний житловий будинок.

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