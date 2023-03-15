Окупанти обстріляли Донеччину: пошкоджено 8 багатоповерхівок (фото)

Понад 1 тисяча мешканців залишилися без електрики.
Пізно ввечері вівторка, 14 березня, загарбники обстріляли Курахове. Пошкоджені 8 багатоповерхівок і трансформаторна підстанція.
Минулося без жертв, інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко на своєму Telegram-каналі.
Понад 1 тисяча абонентів залишаються без електрики. Електропостачання відновлять, коли дозволить безпекова ситуація, зазначив він.
Через деякий час після обстрілу Курахового мешканці Краматорська повідомили в соцмережах, що чули 15-17 вибухів.
Нагадаємо, у Сумській області за добу сталося понад пів сотні "прильотів". Постраждав приватний житловий будинок.
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