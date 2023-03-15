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Окупанти обстріляли Донеччину: пошкоджено 8 багатоповерхівок (фото)

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Окупанти обстріляли Донеччину: пошкоджено 8 багатоповерхівок (фото)

Росіяни обстріляли Донеччину / Фото: Донецька ОДА

Понад 1 тисяча мешканців залишилися без електрики.

Пізно ввечері вівторка, 14 березня, загарбники обстріляли Курахове. Пошкоджені 8 багатоповерхівок і трансформаторна підстанція. 

Минулося без жертв, інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко на своєму Telegram-каналі.

Понад 1 тисяча абонентів залишаються без електрики. Електропостачання відновлять, коли дозволить безпекова ситуація, зазначив він.

Через деякий час після обстрілу Курахового мешканці Краматорська повідомили в соцмережах, що чули 15-17 вибухів. 

Нагадаємо, у Сумській області за добу сталося понад пів сотні "прильотів". Постраждав приватний житловий будинок. 

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Дата публікації
Перегляди
13
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