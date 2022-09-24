Окупанти обстріляли Донеччину з ракет, "Ураганів" та артилерї: в ОВА розповіли про наслідки

У ніч проти 24 вересня росіяни обстрілювали громади Покровського, Краматорського та Бахмутського районів на Донеччині.

Потягом минуло доби армія агресорки Росії вбила двох мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Красногорівці. Крім того, троє мирних мешканців отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У Покровському районі росіяни ударили ракетами С-300 по Миколаївці, що у Новогродівській громаді. Внаслідок атаки пошкоджено дві двоповерхівки та п'ять приватних будинків. Армія РФ завдала удару по Кураховому з РСЗВ. А Успенівка і Ганнівка зазнали ракетних ударів. Росіяни пошкодили приватні будинки.

Крім того, внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Покровська громада опинилася без води.

Вранці 24 вересня артобстрілу зазнала Авдіївки. Пошкоджено адмінбудівлю АКХЗ та житлові будинки у старій частині міста. Поранених та загиблих.

У Краматорському районі під обстріл потрапила Дружківка. Пошкоджено житлові будинки. З місця обстрілу евакуйовано 7 людей. Постійні обстріли були у Світлодарській громаді, однак без постраждалих.

Фото: facebook/Павло Кириленко

У поліції повідомили, що ворог застосував проти мирного населення ракети, РСЗВ "Ураган", артилерію. Знищено та пошкоджено 25 цивільних об’єктів: 18 житлових будинків, фільтрувальна станція, територія коксохімічного заводу, пішохідний міст.

Нагадаємо, розпочалася 213 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян біля Соледара і Авдіївки, уражено пункти управління ворога і склади. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня.

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