Окупанти обстріляли два райони на Дніпропетровщині: кілька тисяч людей залишилися без світла (фото)

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Нікопольський і Криворізький райони на Дніпропетровщині.

Після опівночі окупанти обстріляли з "Градів" Нікопольський район, а зі ствольної артилерії - Криворізький. Гатили російські терористи по житлових кварталах.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікополі зафіксували 20 "прильотів" реактивних снарядів. Внаслідок атаки пошкоджено 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок, а також будинок дитячої творчості. Крім того, виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей залишилися без світла. Наразі працюють аварійні бригади.

За словами голови ОВА, через атаку армії держави-терористки троє мешканців міста отримали поранення. До лікарн потрапив 58-річний чоловік.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Криворізькому районі ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач. Без світла залишилася частина села. Резніченко наголошує, що, за попередніми даними, люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Харкові та Нікополі пролунали вибухи.

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