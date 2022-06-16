Окупанти обстріляли дві громади Сумської області та вбили щонайменше чотири людини

Окупанти обстріляли дві громади Сумської області та вбили щонайменше чотири людини

Російські окупанти у ніч на 16 червня та вранці обстріли дві громади у Сумській області.

Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вночі по території Садівської ОТГ Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Інформація про руйнування і пошкодження - згодом. І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА також зазначив що близько 5 ранку росіяни завдали ракетного авіаудару по Краснопільській громаді. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів.

Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens. Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється, додав Живицький.

Варто зазначити, що окупанти майже щодня обстрілюють прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей з території РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 113-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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