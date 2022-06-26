Окупанти обстріляли дві громади Сумської області з мінометів: зафіксовано понад 20 вибухів

Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

Російські окупанти вранці, 26 червня, обстріляли з мінометів Шалигінську і Юнаківську громади Сумщини.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 8:30 ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді. 14 вибухів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - повідомив він.

Також повідомляється, що між 5 та 6 ранку росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, зафіксовано 10 вибухів.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вранці, 26 червня росіяни знову обстріляли Чернігівщину з артилерії.

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