Окупанти обстріляли дві громади Сумської області з мінометів: зафіксовано понад 20 вибухів

Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.
Російські окупанти вранці, 26 червня, обстріляли з мінометів Шалигінську і Юнаківську громади Сумщини.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Близько 8:30 ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді. 14 вибухів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - повідомив він.
Також повідомляється, що між 5 та 6 ранку росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, зафіксовано 10 вибухів.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, вранці, 26 червня росіяни знову обстріляли Чернігівщину з артилерії.
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