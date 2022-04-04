Окупанти обстріляли евакуаційну колону на Луганщині: з Попасної людей вивезти неможливо (фото)

Людей закликають негайно евакуюватися.

Російська армія обстріляла евакуаційну колону на Луганщині. Попри це сьогодні, 4 квітня, вдалося евакуювати майже тисячу людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, через постійні обстріли з Попасної людей вивезти не вдалося. Для тих, хто залишився у населеному пункті, завезуть декілька тон гуманітарної допомоги: їжу, ліки, засоби гігієни. Поліцейські розвезуть її у бомбосховища.

"Не зволікайте - треба виїжджати! З Луганщини сьогодні евакуйовано майже 1000 людей! Котрий день я прошу вас - швидше приймайте рішення, час їхати в безпеку прийшов! Убережіть своїх дітей!" - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, що російські загарбники готуються до величезного прориву на Луганщині. Гайдай заявив, що ворог "буде просто знищувати все на своєму шляху".

Сергій Гайдай

Сергій Гайдай

Сергій Гайдай

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