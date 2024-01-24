Окупанти обстріляли Гірник на Донеччині: є загиблі та багато поранених

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Донеччині. Внаслідок чого дві людини загинули, ще восьмеро отримали поранення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як зазначається, окупанти вгатили по Гірнику в Донецькій області. Внаслідок чого дві людини загинули, ще вісім отримали поранення, зокрема - 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані.

“Росіяни атакували місто сьогодні близько 16 години — влучили у житлову забудову. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 43 приватні будинки на п'ятьох вулицях. Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян. Ворог прагне вбити якнайбільше українців. За таких обставин правильний вибір — евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України. Не наражайте себе на смертельну небезпеку. Евакуюйтесь”, - наголосив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, що ЗСУ показали яскраве знищення окупантів під Кринками.

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