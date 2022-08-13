Окупанти обстріляли "Градами" і "Ураганами" Дніпропетровщину: в ОВА показали фото наслідків

Армія Російської Федерації знову обстріляла Дніпропетровщину.
Російські війська вдарили по двох районах області: Нікопольському та Криворізькому. Нікополь ворог обстріляв з "Градів". По Криворізькому району окупанти країни агресорки вдарили з "Ураганів".
Про повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Окупанти скерували по житлових кварталах Ніколполя 30 реактивних снарядів з "Градів". Внаслдок ворожої атаки у місті поншкоджено 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок. Крім того, виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади.
Російські війська обстряляли Криворізький району з "Ураганів". Дсталося Зеленодольській та Апостолівській громадах.
За словами керівника ОВА, і у Нікополі, і в Криворізькому районі обійшлося та постраждалих.
Нагадаємо, розпочалася 171 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни намагаються наступати на Краматорському та Авдіївському напрямку, тривають бойові дії. Детальніше про ситуацію на фронті — у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Читайте також:
- "Західним кураторам непотрібна правда про Запорізьку АЕС": які фейки і дезінформацію поширювали окупанти
- Росіяни обстріляли Сумську область: зафіксовано 200 "прильотів" (фото)
- ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів на Донеччині та Херсонщині, а також базу окупантів на Запоріжжі