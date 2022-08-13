Окупанти обстріляли "Градами" і "Ураганами" Дніпропетровщину: в ОВА показали фото наслідків

Російські війська вдарили по двох районах області: Нікопольському та Криворізькому. Нікополь ворог обстріляв з "Градів". По Криворізькому району окупанти країни агресорки вдарили з "Ураганів".

Про повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти скерували по житлових кварталах Ніколполя 30 реактивних снарядів з "Градів". Внаслдок ворожої атаки у місті поншкоджено 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок. Крім того, виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

Російські війська обстряляли Криворізький району з "Ураганів". Дсталося Зеленодольській та Апостолівській громадах.

За словами керівника ОВА, і у Нікополі, і в Криворізькому районі обійшлося та постраждалих.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, розпочалася 171 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни намагаються наступати на Краматорському та Авдіївському напрямку, тривають бойові дії. Детальніше про ситуацію на фронті — у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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