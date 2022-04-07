Окупанти обстріляли Харків, Ізюмський напрямок – критичний: Синєгубов описав ситуацію в області

Водночас він запевнив, що підстав для евакуюції жителів Харкова немає, проте триває евакуація з Лозової та Барвінкового.

Російські війська 7 квітня обстріляли з артилерії житлові райони Харкова – Олексіївку, Салтівку, ХТЗ. Внаслідок обстрілу постраждали 14 людей, одна жінка загинула.

Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог від свого безсилля продовжує атакувати мирне населення. Декілька хвилин тому отримали прильоти ракетами по одному із районів міста", – зазначив він.

Він також повідомив про передавання чергової партії тепловізорів та іншого приладдя для українських бійців на передовій.

"Ізюмський напрямок лишається критичним. Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня. Також у сьогодні у Харківському районі Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок "Град" разом з екіпажем", – повідомив Синєгубов.

"Ще раз наголошу, що підстав для евакуюції жителів Харкова немає. Продовжуємо евакуацію з міста Лозова та Барвінкове", – додав голова області.

Нагадаємо, раніше 7 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Слобожанському напрямку російські війська активно нарощують системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання.

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