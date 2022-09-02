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Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300: стало відомо про наслідки та руйнування (фото)

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Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300: стало відомо про наслідки та руйнування (фото)

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

В Харкові поліція документує наслідки ракетного удару, який завдали російські окупанти.

Російські окупанти 2 вересня завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Внаслідок чого пошкоджені будівлі спорткомплексу та автомобілі.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

Як стало відомо, під час ракетного обстрілу росіяни пошкодили будівлі спорткомплексу та автомобілі. На землі утворилася вирва діаметром вісім метрів і глибиною чотири метри. Втім постраждалих, на щастя, немає.

За словами начальника вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області Володимира Безрука, в ході проведення огляду місця події встановлено, що вночі відбулося влучання ракети зенітно-ракетного комплексу С-300.

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Нагадаємо, що у морі в Одеській області здетонувала російська міна.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1029
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