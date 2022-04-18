Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли Харків: снаряди впали на територію дитячих майданчиків, загинуло дві людини

Дата публікації
Перегляди
1857
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли Харків: снаряди впали на територію дитячих майданчиків, загинуло дві людини

Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти продовжують обстріли міста Харкова.

18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Снаряди впали на територію дитячих майданчиків біля житлових будинків.

В результаті обстрілу загинуло двоє людей: чоловік та жінка.

Також пошкоджено низку житлових будинків.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, окупанти вночі обстріляли храм у Харкові.

Читайте також:

Волонтер Юрій Сапронов про актуальну ситуацію у Харкові

Волонтер Юрій Сапронов про актуальну ситуацію у Харкові
Наступна публікація