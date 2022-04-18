Окупанти обстріляли Харків: снаряди впали на територію дитячих майданчиків, загинуло дві людини

Російські окупанти продовжують обстріли міста Харкова.
18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Снаряди впали на територію дитячих майданчиків біля житлових будинків.
В результаті обстрілу загинуло двоє людей: чоловік та жінка.
Також пошкоджено низку житлових будинків.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.
Нагадаємо, окупанти вночі обстріляли храм у Харкові.
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