Окупанти обстріляли Харків: снаряди впали на територію дитячих майданчиків, загинуло дві людини

Окупанти обстріляли Харків: снаряди впали на територію дитячих майданчиків, загинуло дві людини

Російські окупанти продовжують обстріли міста Харкова.

18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Снаряди впали на територію дитячих майданчиків біля житлових будинків.

В результаті обстрілу загинуло двоє людей: чоловік та жінка.

Також пошкоджено низку житлових будинків.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, окупанти вночі обстріляли храм у Харкові.

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