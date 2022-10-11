Окупанти обстріляли Харківщину, є поранений: Синєгубов розповів деталі (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину і за минулу добу, 10 жовтня, обстрілювали населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини.
Армія Росії цілеспрямовано била по об'єктах інфраструктури життєзабезпечення Харківщини ракетами С-300.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними влади, у Куп'янську внаслідок обстрілів 10 жовтня спалахнули пожежі, пошкоджені три приватні будинки. У результаті обстрілів в Харківському районі області поранення отримав 52-річний чоловік, його шпиталізували.
Внаслідок обстрілів армії РФ було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури і як результат - знеструмлена більша частина Харкова та населених пунктів області.
Водночас енергетики та фахівці ДСНС оперативно ліквідували неполадки і протягом доби електропостачання відновили. Також за вчора було знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети.
"На лінії зіткнення тривають бойові дії, наші військові завдають ворогу відчутних втрат. Продовжуємо працювати на нашу перемогу!", - повідомив посадовець.
Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що до Харкова поступово повертаються мирні мешканці, які виїхали з міста на початку війни. Щодня до обласного центру лише потягами повертається близько двох тисяч людей. Крім того, є й ті, хто приїздить на власному автотранспорті.
Як повідомлялося, російські атаки на великі міста України є ознаками російського гніву та помсти, кажуть експерти із зовнішньої політики. На думку старшого наукового співробітника Ради з міжнародних відносин Чарльза Купчана, вчорашні обстріли означають те, що Кремль "подвоює", а не переглядає свою стратегію у війні проти України.
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