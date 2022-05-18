Окупанти обстріляли Харківську область, але ЗСУ контратакують: яка ситуація в регіоні

Окупанти обстріляли Харківську область, але ЗСУ контратакують: яка ситуація в регіоні

Російські війська протягом 18 травня обстріляли Циркуни, Прудянку, Вільхуватку в Харківській області, а також райони самого обласного центру. Проте водночас українські військові звільнили від загарбників населений пункт Дементіївка.

Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали троє людей. На околицях Харкова окупанти вдарили по Салтівці та П’ятихатках, де теж постраждали троє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Люди масово повертаються в Харків та деокуповані населені пункти області. Однак сказати, що це абсолютно безпечно, ще не можемо", – зазначив голова області.

Він нагадав, що в ніч проти 18 травня ворожі снаряди влучали в Київському районі Харкова і обстріли продовжилися вдень.

Синєгубов також повідомив, про обстріли російськими військами українських позицій з території РФ, проте у відповідь працюють ЗСУ. Окупанти зосередились на обороні своїх позицій.

"Українські захисники продовжують успішно контратакувати. Сьогодні наші бійці звільнили від окупантів населений пункт Дементіївка", – сказав голова області.

Він поінформував, що наразі в Харківській області триває активна робота над відновленням критичної інфраструктури, щоб подати газ, воду та електрику до тих помешкань, які вціліли.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 18 травня в Харківській області російські війська намагались проводити контратаки задля відновлення втрачених позицій. За результатами наступу українських військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ у районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають.

У Харкові немає куди повертатися людям, які жили в метро через обстріли

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