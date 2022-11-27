Окупанти обстріляли Херсон: вдарили по лініях передач, які живлять обласний центр

Електромережі, пошкоджені російськими обстрілами, полагодили менш ніж за пів години.

Російські війська завдали удару по лініям електропередач у Херсоні, які живлять нещодавно звільнений обласний центр.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Щойно ра**сти потрапили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці "Херсонобленерго" вже працюють над їх відновленням", — написав він.

Пізніше Янушевич написав, що менше ніж за пів години українським енергетикам вдалося полагодити пошкоджені електромережі. Електроенергію до будинків жителів Херсона вдалося повернути.

Він зазначив, що українські фахівці зробили неможливе і всього за два тижні в місті почала з'являтися електрика. Від 26 листопада в обласному центрі почали поетапно підключати побутових користувачів. Близько 5% мешканців вже були зі світлом.

Янушевич додав, що енергетики працюють над тим, щоби повернути світло до всіх будинків міста.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що у Херсоні налагодили електропостачання вперше після деокупації. В ОП заявили, що спочатку підключають об'єкти критичної інфраструктури, а потім побутових користувачів.

Під час відступу російські війська залишили обласний центр без електрики та води. Зокрема, окупанти підірвали ЛЕП і заявили про "теракт", нібито вчинений українськими диверсантами.

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