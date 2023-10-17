Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли Херсон – є влучання у житловій зоні та поранені (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
379
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли Херсон – є влучання у житловій зоні та поранені (фото)

Наслідки удару по Херсону 17 жовтня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні 17 жовтня пролунали вибухи.

Окупаційні війська РФ вчергове обстріляли Херсон у вівторок, 17 жовтня. Внаслідок атаки є влучання у житловій зоні, поранено п'ятеро людей. 

Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, окупанти обстріляли Дніпровський район міста з тимчасово окупованого лівого берега. 

"Внаслідок чергового масованого обстрілу Херсона з боку російських ворожих військ, за попередньою інформацією, поранені п'ятеро людей. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджена автівка після удару по Херсону 17 жовтня / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Пошкоджена автівка після удару по Херсону 17 жовтня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Наслідки удару по Херсону 17 жовтня / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Наслідки удару по Херсону 17 жовтня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що у результаті обстрілу постраждали двоє працівників охоронної фірми, які перебували у службовій автівці.

Ще один поранений – 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого – середньої важкості.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня окупанти вдарили дронами по Одещині - фото наслідків влучання.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
379
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація