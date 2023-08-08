Окупанти обстріляли Херсонщину 342 снарядами: є влучання у будинки і "Пункт незламності"

Внаслідок ворожих атак є жертва та поранені.

Російські війська 68 разів обстріляли Херсонську область протягом 7 серпня, поціливши по житлових кварталах і вбивши людину.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі 8 серпня.

Так, під час обстрілів загарбники випустили по Херсонщині 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та атакували з БПЛА. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.

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По самому Херсону окупанти випустили 18 снарядів та поцілили у будівлю "Пункту незламності".

Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 13 осіб зазнали поранень.

Нагадаємо, як повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, російські загарбники обстрілюють правобережжя Херсонщини, коли не мають іншого успіху. Ворог зосереджується на скупченні людей: супермаркет, бібліотека, лікарня. Саме ці об'єкти останніми днями перебувають під щільною атакою окупантів. Гуменюк пояснила, що таким чином росіяни тиснуть на місцевих жителів, аби зупинити ЗСУ.

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