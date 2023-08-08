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Окупанти обстріляли Херсонщину 342 снарядами: є влучання у будинки і "Пункт незламності"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Окупанти обстріляли Херсонщину 342 снарядами: є влучання у будинки і "Пункт незламності"

Російські війська влаштували 63 обстріли по Херсонщині за 7 серпня / Фото ілюстративне / Фото: Офіс генерального прокурора

Внаслідок ворожих атак є жертва та поранені.

Російські війська 68 разів обстріляли Херсонську область протягом 7 серпня, поціливши по житлових кварталах і вбивши людину.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі 8 серпня.

Так, під час обстрілів загарбники випустили по Херсонщині 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та атакували з БПЛА. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.

По самому Херсону окупанти випустили 18 снарядів та поцілили у будівлю "Пункту незламності".

Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 13 осіб зазнали поранень.

Нагадаємо, як повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, російські загарбники обстрілюють правобережжя Херсонщини, коли не мають іншого успіху. Ворог зосереджується на скупченні людей: супермаркет, бібліотека, лікарня. Саме ці об'єкти останніми днями перебувають під щільною атакою окупантів. Гуменюк пояснила, що таким чином росіяни тиснуть на місцевих жителів, аби зупинити ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Не зрозуміли, чому так світло! Після обстрілу в Херсоні палала 9-поверхівка"

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