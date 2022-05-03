Окупанти обстріляли Херсонщину: одна людина загинула, ще 4 поранені

Окупанти обстріляли Херсонщину: одна людина загинула, ще 4 поранені

Російські окупанти 3 травня завдали удару по території Кочубеївської територіальної громади на Херсонщині.

Внаслідок обстрілів населених пунктів Кочубеєвської громади загинула людина. Ще четверо людей були поранені.

Про це інформує пресслужба громади.

"В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина нажаль загинула. Щодо ступенів поранень інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 3 травня окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінничині та Кіровоградщині було чути вибухи. Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю.

Також російські війська завдали ракетного удару по Арцизу в Одеській області.