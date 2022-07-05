Окупанти обстріляли інфраструктуру низки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей

Російські війська 5 липня на Південнобузькому напрямку систематично обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії.

Зберігається подальша загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"На Південнобузькому напрямку противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Потьомкіне, Іванівка, Березнегувате, Партизанське, Червона Долина, Киселівка та Мирне. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону", – йдеться в інформації від Генштабу.

Нагадаємо, за даними військового експерта Олега Жданова, на півдні російські та українські військові обмінюються артилерійськими та авіаударами.

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