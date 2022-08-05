Окупанти обстріляли із реактивних систем Дніпропетровщину: з'явилися подробиці та фото руйнувань

Окупанти обстріляли із реактивних систем Нікополь та Мирівську громаду. Внаслідок чого були зруйновані приватні домоволодіння та газопровід.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, окупанти гатили зі сторони села Водяне Запорізької області. Ракети прилетіли на приватний сектор Нікополя. Руйнування отримали приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, згорів автобус на одному з підприємств.

“В Мирівській громаді внаслідок ракетного удару пошкоджень зазнали ряд будинків та газопровід. Загиблі та постраждалі у Нікопольського району відсутні. На місцях подій працюють слідчі та вибухотехніки. Поліцейські фіксують всі воєнні злочини рф, документують кожен факт російської агресії. За зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції.

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Нагадаємо, що правоохоронці зловили на хабарі двох посадовців Одеської регіональної філії "Укрзалізницї".

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