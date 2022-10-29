Окупанти обстріляли із системи "Ураган" прибережну зону Каховського водосховища

На півдні України ворог застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і ударні дрони для ударів по позиціях ЗСУ і прилеглих територіальних громадах.
Упродовж бойового дня 28 жовтня російські окупанти 8 разів атакували авіацією позиції ЗСУ на півдні України, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району. Окрім того, ворог застосовував реактивну та ствольну артилерію, міномети і ударні дрони.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
У повідомленні йдеться, що окупанти завдали мінометних ударів по портовій акваторії Очакова. Обійшлося без людських втрат.
“Також [ворог] тримає в напрузі Нікопольщину. По Марганецькій громаді вдарив з “Урагану”. Реактивні снаряди влучили в прибережну зону водосховища. Без втрат та руйнування інфраструктури”, - повідомили українські військові.
В ОК “Південь” відзначили, що на правий берег Дніпра окупанти доставили чергову партію мобілізованих російських військовослужбовців.
Окрім того, неподалік Херсону росіяни дали місцевим мешканцям дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію. На шляхах до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де проводиться ретельний огляд та перевірка цивільних.
У відповідь на агресивні дії ворога українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортання систем протиповітряної оборони та опорному пункту в Миколаївському, Первомайському і Бериславському районах.
Протягом бойового дня наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань.
Втрати ворога становлять:
- 34 військових;
- 2 реактивні системи залпового вогню “Град”;
- 4 танки;
- 3 міномети 120-мм калібру;
- 1 самохідна гармата “Гіацинт” та причепна гаубиця.
Ще 4 артилерійські установки і 1 ворожий танк пошкоджено. А в Бериславському і Миколаївському районах знищено 3 склади боєприпасів.
Нагадаємо, що біля Каховської ГЕС ввечері 28 жовтня пролунали потужні вибухи.
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