Окупанти обстріляли із системи "Ураган" прибережну зону Каховського водосховища

На півдні України ворог застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і ударні дрони для ударів по позиціях ЗСУ і прилеглих територіальних громадах.

Упродовж бойового дня 28 жовтня російські окупанти 8 разів атакували авіацією позиції ЗСУ на півдні України, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району. Окрім того, ворог застосовував реактивну та ствольну артилерію, міномети і ударні дрони.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У повідомленні йдеться, що окупанти завдали мінометних ударів по портовій акваторії Очакова. Обійшлося без людських втрат.

“Також [ворог] тримає в напрузі Нікопольщину. По Марганецькій громаді вдарив з “Урагану”. Реактивні снаряди влучили в прибережну зону водосховища. Без втрат та руйнування інфраструктури”, - повідомили українські військові.

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В ОК “Південь” відзначили, що на правий берег Дніпра окупанти доставили чергову партію мобілізованих російських військовослужбовців.

Окрім того, неподалік Херсону росіяни дали місцевим мешканцям дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію. На шляхах до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де проводиться ретельний огляд та перевірка цивільних.

У відповідь на агресивні дії ворога українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортання систем протиповітряної оборони та опорному пункту в Миколаївському, Первомайському і Бериславському районах.

Протягом бойового дня наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань.

Втрати ворога становлять:

34 військових;

військових; 2 реактивні системи залпового вогню “Град”;

реактивні системи залпового вогню “Град”; 4 танки;

танки; 3 міномети 120-мм калібру;

міномети 120-мм калібру; 1 самохідна гармата “Гіацинт” та причепна гаубиця.

Ще 4 артилерійські установки і 1 ворожий танк пошкоджено. А в Бериславському і Миколаївському районах знищено 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо, що біля Каховської ГЕС ввечері 28 жовтня пролунали потужні вибухи.

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