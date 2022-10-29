Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли із системи "Ураган" прибережну зону Каховського водосховища

Дата публікації
Перегляди
945
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли із системи "Ураган" прибережну зону Каховського водосховища

Фото: Вікіпедія

На півдні України ворог застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і ударні дрони для ударів по позиціях ЗСУ і прилеглих територіальних громадах.

Упродовж бойового дня 28 жовтня російські окупанти 8 разів атакували авіацією позиції ЗСУ на півдні України, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району. Окрім того, ворог застосовував реактивну та ствольну артилерію, міномети і ударні дрони.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”. 

У повідомленні йдеться, що окупанти завдали мінометних ударів по портовій акваторії Очакова. Обійшлося без людських втрат.

“Також [ворог] тримає в напрузі Нікопольщину. По Марганецькій громаді вдарив з “Урагану”. Реактивні снаряди влучили в прибережну зону водосховища. Без втрат та руйнування інфраструктури”, - повідомили українські військові. 

В ОК “Південь” відзначили, що на правий берег Дніпра окупанти доставили чергову партію мобілізованих російських військовослужбовців.

Окрім того, неподалік Херсону росіяни дали місцевим мешканцям дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію. На шляхах до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де проводиться ретельний огляд та перевірка цивільних.

У відповідь на агресивні дії ворога українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортання систем протиповітряної оборони та опорному пункту в Миколаївському, Первомайському і Бериславському районах.

Протягом бойового дня наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань. 

Втрати ворога становлять:

  • 34 військових;
  • 2 реактивні системи залпового вогню “Град”; 
  • 4 танки; 
  • 3 міномети 120-мм калібру; 
  • 1 самохідна гармата “Гіацинт” та причепна гаубиця.

Ще 4 артилерійські установки і 1 ворожий танк пошкоджено. А в Бериславському і Миколаївському районах знищено 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо, що біля Каховської ГЕС ввечері 28 жовтня пролунали потужні вибухи.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
945
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація