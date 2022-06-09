Окупанти обстріляли кафе, магазин та шкільну бібліотеку у Харкові: двоє людей загинули

Внаслідок російських обстрілів, ввечері 8 червня, у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці.
За попередніми даними, двоє людей загинули, четверо - зазнали поранень.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.
Загальна площа пожеж склала біля 500 кв. метрів. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. Пожежі загасили о 03:10.
Загалом за добу рятувальники гасили 16 пожеж, які сталися внаслідок російських обстрілів: дві - у Новобаварському районі Харкова, вісім - у Чугуївському районі, по дві - в Ізюмському, Богодухівському і Харківському районах області.
Горіли будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси.
Нагадаємо, центр окупованого Донецька був обстріляний з артилерії. Внаслідок обстрілів у місті спалахнули масштабні пожежі.
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