Окупанти обстріляли кафе, магазин та шкільну бібліотеку у Харкові: двоє людей загинули

Окупанти обстріляли кафе, магазин та шкільну бібліотеку у Харкові: двоє людей загинули

Внаслідок російських обстрілів, ввечері 8 червня, у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці.

За попередніми даними, двоє людей загинули, четверо - зазнали поранень.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.

Загальна площа пожеж склала біля 500 кв. метрів. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. Пожежі загасили о 03:10.

Загалом за добу рятувальники гасили 16 пожеж, які сталися внаслідок російських обстрілів: дві - у Новобаварському районі Харкова, вісім - у Чугуївському районі, по дві - в Ізюмському, Богодухівському і Харківському районах області.

Горіли будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси.

Нагадаємо, центр окупованого Донецька був обстріляний з артилерії. Внаслідок обстрілів у місті спалахнули масштабні пожежі.

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