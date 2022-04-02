Окупанти обстріляли Калинівське на Херсонщині, є жертви

Окупанти обстріляли Калинівське на Херсонщині, є жертви

Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється.

Російські військові обстріляли смт. Калинівське на Херсонщині. Є загиблий, повна інформація про травмованих та пошкоджену інфраструктуру уточнюється.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.

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За даними слідства, 31 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл смт. Калинівське. В результаті атак від осколкового поранення загинула цивільна особа. Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється.

"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Раніше Генштаб повідомив, що російські загарбники продовжують блокувати місто Харків і намагаються захопити всю Херсонську область.

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