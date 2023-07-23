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Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Часів Яр: згорів Палац культури (фото)

Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Часів Яр: згорів Палац культури (фото)

Палац культури у місті Часів Яр після обстрілу / Фото: Павло Кириленко/Facebook

Загиблих та поранених немає.

Сьогодні, 23 липня, армія РФ обстріляла Часів Яр касетними боєприпасами. Через обстріл зайнялася пожежа у Палаці культури, який використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки окупанти не припиняли стріляти. На щастя, минулося без жертв", — написав Кириленко.

На місці обстрілу / ©
На місці обстрілу

За його даними, будівля закладу згоріла, також знищений незначний запас гуманітарної допомоги — харчові набори, побутова хімія та медичне обладнання.

Нагадаємо, росіяни вчергове обстріляли Одесу — влучили в будинки і храм. Є загиблий і постраждалі. Сили протиповітряної оборони знищили 9 із 19 повітряних цілей над Одещиною.

Про всі подробиці атаки - читайте у новині.

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