Окупанти обстріляли Комишуваху: зруйновано школу та багатоквартирний будинок - ОВА

Вдень 30 квітня росіяни обстріляли Комишуваху, що у Попаснянській громаді на Луганщині.
Російські загарбники сьогодні, 30 квітня, обстріляли селище міського типу Комишуваху на Луганщині.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Один із снарядів влучив у школу. Зруйновано будівлю сільради. Також зафіксовано влучання у двоповерховий будинок, де ще не евакуювалися двоє жителів.
Інформація щодо жертв уточнюється. Загалом в населеному пункті залишилися близько 100 осіб.
Нагадаємо, у Попасній знайшли один порожній автобус зі слідами крові, про другий нічого невідомо.
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