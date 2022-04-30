Окупанти обстріляли Комишуваху: зруйновано школу та багатоквартирний будинок - ОВА

Вдень 30 квітня росіяни обстріляли Комишуваху, що у Попаснянській громаді на Луганщині.

Російські загарбники сьогодні, 30 квітня, обстріляли селище міського типу Комишуваху на Луганщині.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Один із снарядів влучив у школу. Зруйновано будівлю сільради. Також зафіксовано влучання у двоповерховий будинок, де ще не евакуювалися двоє жителів.

Інформація щодо жертв уточнюється. Загалом в населеному пункті залишилися близько 100 осіб.

Нагадаємо, у Попасній знайшли один порожній автобус зі слідами крові, про другий нічого невідомо.

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