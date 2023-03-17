Окупанти обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами: поранений іноземний волонтер

У четвер, 16 березня, загарбники обстріляли Костянтинівку, що на Донеччині, із "Ураганів" касетними боєприпасами. Поранені шестеро цивільних мешканців. Серед них - іноземний волонтер.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство", - зазначив він.

Костянтинівка потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни гатять по місту, тримаючи його в постійному терорі, додав Кириленко.

Раніше ми повідомляли, що посилили обстріли Костянтинівки, яка розташована за 25 кілометрів від Бахмута. Декілька днів тому місто зазнало найсильнішого обстрілу від 2014-го року.

Такого обстрілу не було за 9 років війни - репортаж із розстріляної Костянтинівки

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