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Окупанти обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами: поранений іноземний волонтер

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Окупанти обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами: поранений іноземний волонтер

Загарбники обстріляли Донеччину касетними боєприпасами / Фото: Донецька ОДА

Пошкоджені десятки будинків, школа і підприємство.

У четвер, 16 березня, загарбники обстріляли Костянтинівку, що на Донеччині, із "Ураганів" касетними боєприпасами. Поранені шестеро цивільних мешканців. Серед них - іноземний волонтер. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. 

"Пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство", - зазначив він. 

Костянтинівка потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни гатять по місту, тримаючи його в постійному терорі, додав Кириленко. 

Раніше ми повідомляли, що посилили обстріли Костянтинівки, яка розташована за 25 кілометрів від Бахмута. Декілька днів тому місто зазнало найсильнішого обстрілу від 2014-го року.   

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Дата публікації
Перегляди
155
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