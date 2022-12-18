Окупанти обстріляли лікарню на Куп’янщині: поранено фельдшера (фото)

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення.
Вдень 18 грудня росіяни обстріляли Куп’янщину Харківської області. У результаті обстрілу РФ поранено фельдшера.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Російські війська вдарили по смт. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримав 31-річний фельдшер.
Пораненому надали необхідну медичну допомогу. Крім того, обстрілом росіяни зруйнували лікарню, у будівлі також вибиті вікна.
"Росіяни не припиняють тероризувати мирне населення, знову страждають цивільні та інфраструктура. Окупанти мають понести покарання за всі злочини", - написав Синєгубов.
Як повідомлялося, днями окупанти РФ завдали ударів з С-300 по Куп’янську. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, через обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля.
Нагадаємо, у Куп’янську під час ексгумації тіла загиблої жінки окупанти відкрили артилерійський вогонь.
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