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Окупанти обстріляли лікарню на Куп’янщині: поранено фельдшера (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Окупанти обстріляли лікарню на Куп’янщині: поранено фельдшера (фото)

Фото: Олег Синєгубов

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення.

Вдень 18 грудня росіяни обстріляли Куп’янщину Харківської області. У результаті обстрілу РФ поранено фельдшера.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Російські війська вдарили по смт. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримав 31-річний фельдшер. 

Пораненому надали необхідну медичну допомогу. Крім того, обстрілом росіяни зруйнували лікарню, у будівлі також вибиті вікна. 

"Росіяни не припиняють тероризувати мирне населення, знову страждають цивільні та інфраструктура. Окупанти мають понести покарання за всі злочини", - написав Синєгубов.

Як повідомлялося, днями окупанти РФ завдали ударів з С-300 по Куп’янську. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, через обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля.

Нагадаємо, у Куп’янську під час ексгумації тіла загиблої жінки окупанти відкрили артилерійський вогонь.

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Дата публікації
Перегляди
259
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