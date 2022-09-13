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Окупанти обстріляли Лозову на Харківщині: влучили в заклад освіти (фото)

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Окупанти обстріляли Лозову на Харківщині: влучили в заклад освіти (фото)

Окупанти країни-агресорки Росії продовжують обстрілювати Харківщину.

Хоча протягом минулої ночі обстрілів самого Харкова не зафіксовано, але ворог атакував Лозову. Проте близько 03:00 російські війська завдали удару по місту. Внаслідок атаки РФ є пряме влучання в об'єкт освіти. Внаслідок цього сталася пожежа. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Про це 13 вересня повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Втім, протягом минулої доби російська армія масовано обстріляла Харків та Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони області. 

За даними Центру екстреної медичної допомоги, 12 вересня лише в Харкові загинула одна людина, а шестеро мешканців зазнали поранень. Крім того, одна людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі ще двоє поранених, один із них підірвався на міні в Руських Тишках. В Куп'янському районі від ворожої атаки двоє цивільних загинули.

В ОВА наголошують, що на звільнених територіях продовжують фіксувати воєнні злочини окупантів. Крім того, залишається високою мінна небезпека. "Наші військові, поліція, ДСНС вживають заходів щодо повернення на ці території мирного життя", - наголосив очільник області Олег Синєгубов.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1223
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