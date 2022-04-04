Окупанти обстріляли Луганщину з мінометів: загинули два волонтери

Одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою.

Російські окупанти з мінометів обстріляли Новодружеськ на Луганщині. У результаті загинули два волонтери, які займалися видачею гуманітарною допомоги місцевим мешканцям.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна", - розповів Гайдай.

За його словами, одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався обстріл міста.

Нагадаємо, що на Луганщині гармати ворога не змовкають ні вдень, ні вночі. Окупанти продовжують бити по критичній цивільній інфраструктурі. Як наслідок близько 100 тисяч мешканців області без електрики. Води немає в Рубіжному, Попасній та Сєвєродонецьку. Іще 36 населених пунктів, а це більше 130 тисяч абонентів - відрізані від газопостачання.

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