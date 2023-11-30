Окупанти обстріляли людей, які чекали на "гуманітарку" в Торецьку (фото)

Російські війська влаштували мінометний обстріл Торецька на Донеччині 30 листопада, під час якого поранили трьох людей, що чекали на гуманітарну допомогу.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними прокуратури, в четвер о 10:30 російські окупанти здійснили, ймовірно, мінометний обстріл Торецька і поцілили у житловий квартал.

"Від влучання засобів ураження зазнали тілесних ушкоджень троє цивільних, які прийшли отримати гуманітарну допомогу до адмінбудівлі", – зазначається в заяві.

З осколковими пораненнями до лікарні були доправлені 86-річна жінка та двоє чоловіків віком 63 та 34 роки. Останній перебуває у важкому стані.

Проводиться здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу Торецька 30 листопада / Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, 26 листопада російська армія влаштувала три удари по Торецьку і влучила по багатоквартирному житловому будинку. Були пошкоджені інші житлові будинки, медичний заклад, магазин та постраждали люди.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Авіаудар по Торецьку: люди опинилися під завалами!

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