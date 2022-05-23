Окупанти обстріляли магістральний газогін, без газу залишилися вся Донецька та Луганська області

Окупанти обстріляли магістральний газогін, без газу залишилися вся Донецька та Луганська області

Російські війська обстріляли магістральний газогін, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. Від 14:00 23 травня подача природного газу припинена.

Фахівці не можуть поновити газопостачання споживачам через активні бойові дії окупантів, інші варіанти транспортування - відсутні.

Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.

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"Наразі пошкоджена ділянка газопроводу локалізована, але виконання відновлюваних робіт та поновлення транспортування газу унеможливлене через активні бойові дії. Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", - йдеться у повідомленні.

Наразі, щоб убезпечити себе, жителям Донецької та Луганської областей необхідно керуватись рекомендаціями регіональних операторів розподільних мереж.

В ГТС України наголосили, що їхні співробітники залишаються на території регіонів і перебувають на постійному контакті з військовими та представниками військово-цивільних адміністрацій, щоб за найпершої нагоди розпочати відновлення пошкодженої газотранспортної інфраструктури.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російська війська на Донбасі намагаються прорвати оборону та гатять з артилерії. Також ворог проводить розвідку та створює умови для відновлення наступу.

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