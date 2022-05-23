Окупанти обстріляли магістральний газогін, без газу залишилися вся Донецька та Луганська області

Російські війська обстріляли магістральний газогін, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. Від 14:00 23 травня подача природного газу припинена.
Фахівці не можуть поновити газопостачання споживачам через активні бойові дії окупантів, інші варіанти транспортування - відсутні.
Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.
"Наразі пошкоджена ділянка газопроводу локалізована, але виконання відновлюваних робіт та поновлення транспортування газу унеможливлене через активні бойові дії. Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", - йдеться у повідомленні.
Наразі, щоб убезпечити себе, жителям Донецької та Луганської областей необхідно керуватись рекомендаціями регіональних операторів розподільних мереж.
В ГТС України наголосили, що їхні співробітники залишаються на території регіонів і перебувають на постійному контакті з військовими та представниками військово-цивільних адміністрацій, щоб за найпершої нагоди розпочати відновлення пошкодженої газотранспортної інфраструктури.
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російська війська на Донбасі намагаються прорвати оборону та гатять з артилерії. Також ворог проводить розвідку та створює умови для відновлення наступу.
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