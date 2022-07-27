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Окупанти обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: з'явилися фото наслідків руйнувань

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Окупанти обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: з'явилися фото наслідків руйнувань

Росіяни завдали ракетного удару по місту Марганець на Дніпропетровщині. Військові злочинці РФ пошкодили практично 10 багатоповерхівок та дитячий садок.

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли з артилерії місто Марганець. Руйнувань зазнали вісім багатоповерхівок, дитячий садок та транспорт промислового підприємства.

Наслідки руйнувань оприлюднила прокуратура Дніпропетровської області.

Країна-агресор завдала удару вночі 27 липня. Гатили окупанти з реактивних систем по місту Марганець.

“Внаслідок ворожого обстрілу місцеву жінку з осколковими пораненнями доправлено до лікарні. Пошкоджено інфраструктуру міської лікарні, дитсадок, 8 п’ятиповерхівок, транспорт промислового підприємства та міський автобус. Будь-які військові об’єкти на цій території відсутні”, - розповіли у прокуратурі області.

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Там також додали, що слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

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© Прокуратура Дніпропетровської області
Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Нагадаємо, що російські окупанти вночі 27 липня обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.

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