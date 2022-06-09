Окупанти обстріляли машинобудівний завод у Бахмуті

Російські окупанти обстрілюють Бахмут у Донецькій області.

Вранці 9 червня російські війська застосували по місту артилерію. Ворожийц наряди влучили в один з цехів машинобудівного заводу "Вістек".

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Сьогодні зранку Бахмут знову зазнав артилерійського обстрілу. Цього разу влучили в один із цехів ПАТ "Машинобудівний завод Вістек",- йдеться у повідомленні.

Напередодні окупанти з артилерії обстріляли Бахмут. Влучення було в одну із шкіл міста. Після чого там сталася пожежа.

Як повідомлялося, українські захисники зможуть швидко "зачистити" Сєвєродонецьк від російських окупантів, якщо отримають від Заходу далекобійні гармати. Зараз ворог потужно гатить про промзоні, яку контролюють Збройні сили. Якщо ж армія отримає потрібне озброєння, то виграє у росіян дуель артилерій.

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