Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли машинобудівний завод у Бахмуті

Дата публікації
Перегляди
355
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли машинобудівний завод у Бахмуті

Фото: ДСНС

Російські окупанти обстрілюють Бахмут у Донецькій області. 

Вранці 9 червня російські війська застосували по місту артилерію. Ворожийц наряди влучили в один з цехів машинобудівного заводу "Вістек".

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Сьогодні зранку Бахмут знову зазнав артилерійського обстрілу. Цього разу влучили в один із цехів ПАТ "Машинобудівний завод Вістек",- йдеться у повідомленні.

Напередодні окупанти з артилерії обстріляли Бахмут. Влучення було в одну із шкіл міста. Після чого там сталася пожежа.

©

Як повідомлялося, українські захисники зможуть швидко "зачистити" Сєвєродонецьк від російських окупантів, якщо отримають від Заходу далекобійні гармати. Зараз ворог потужно гатить про промзоні, яку контролюють Збройні сили. Якщо ж армія отримає потрібне озброєння, то виграє у росіян дуель артилерій.

Читайте також:

Злочини російських військ в Україні допомагають розслідувати західні експерти

Злочини російських військ в Україні допомагають розслідувати західні експерти
Наступна публікація