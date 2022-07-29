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Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, є постраждалі - мер міста

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Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, є постраждалі - мер міста

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Загарбники майже щодня ведуть вогонь по місту та іншим населеним пунктам області.

Російські окупанти під час повітряної тривоги вранці 29 липня касетними снарядами обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі", - написав він.

Варто зазначити, що перед цим у місті пролунала повітряна тривоги, а мешканці повідомили про вибухи.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 156-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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