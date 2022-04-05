Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, загинули діти: ранкове зведення штабу

Наразі росіяни атакують на Донбасі, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти перегруповують війська та зосереджують зусилля на підготовці наступальної операції на сході України, щоб повністю захопити територію Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 5 квітня.

Північ

Триває переміщення виведених з Полісся та Сіверщини підрозділів до нових районів оперативного призначення. Окупанти завершили передислокацію військ Центрального військового округу з території України.

Ці підрозділи, після відновлення боєздатності, перекинуть до міста Валуйки (Бєлгородська область РФ) та включать до складу наступальних угруповань військ.

Колони озброєння та військової техніки рухаються територією Білорусі у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони. Значна частина літаків та вертольотів повітряно-космічних сил РФ перебазовано з аеродромів Білорусі до Росії.

Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступу, а також спробі оточення угруповання Об’єднаних сил.

Російські загарбники поповнюють запаси продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.

Слобожанщина

Росіяни продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами й далі нищать житлові квартали та інфраструктуру міста.

У напрямку на Слов’янськ ворог намагається відновлювати наступ. У напрямку на Барвінкове загарбники отримали частковий успіх, просунулися на 7 км, взяли під контроль населений пункт Бражківка. Також ворог наступав у напрямку на населений пункт Сулигівка, успіху не мав.

Для покращення руху військ на напрямку та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець окупанти намагають відремонтувати міст в Ізюмі.

Донбас

На Донецькому і Луганському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива.

В районах населених пунктів Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар’їнка, Золота Нива ворог продовжував артилерійські обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури.

Поблизу населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степне, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка друга противник проводив штурмові дії, успіху не мав.

Російські загарбники завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю.

Південь

На Піденнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії, щоб захопити Олександрівку. Росіяни мають частковий успіх. В районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані окупанти обстрілювали з артилерії позиції ЗСУ.

Російські війська здійснили обстріли Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Під ворожий вогонь потрапили цивільні квартали і медичні заклади, зокрема – дитяча лікарня. Є загиблі і поранені, зокрема і діти.

Втрати окупантів

Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Вони мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення.

Особовий склад противника деморалізований. Збільшуються випадки дезертирства та відмови військовослужбовців РФ брати участь у війні на території України.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

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