Окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С-300 і "Смерчами": пошкоджено гуртожиток вишу

Армія російських окупантів не припиняє завдавати ударів по Миколаєву та області.

У ніч проти 2 серпня після 01:00 та близько 04:00 окупанти обстріляли два райони міста. Один зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", а інший - ракетами типу С-300.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

Зазначається, що внаслідок атаки армії РФ пошкоджено гуртожиток одного з університетів. В момент влучання до приміщені знаходився охоронець будівлі. Чоловік зазнав поранення. За попередньою нформацією, обійшлося без жертв.

Крім того, росіяни пошкодили житлові будинки. Через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа продовольчого магазину.

Миколаївський район

Вчора, 1 серпня, близько 14:30 в сел Котляреве Шевченківської громади внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа. Загорілися житлові приміщення та господарські споруди. Внаслідок обстрілів у ніч проти 2 серпня селі Галицинове Галицинівської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Баштанський район

Ввечері, 1 серпня, о 17:00 обстрілів зазнало село Широке Широківської громади. Влучання були по городах місцевих жителів та дорогах села. Вночі 2 серпня близько 01:30 росяни обстріляля територію біля села Явкіно Баштанської громади. Пошкоджено лінію електропередач. Наразі частина населеного пункту знеструмлена.

На території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади тривають обстріли. Під постійним вогнем залишаються села, що перебувають на лінії розмежування.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно, наголошують в ОВА.

Як повідомлялося, у Херсонській області російські окупанти обстріляли автобус. В результаті є загиблі та поранені. Загинуло троє, поранено п’ять мирних жителів.

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