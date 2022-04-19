Окупанти обстріляли Миколаїв: зруйновано житлові будинки, шиномонтаж і автоцентр

Російські війська хаотично обстріляли Миколаїв
У Миколаєві внаслідок російських обстрілів було зруйновано житлові будинки, офіси, магазини та інші будівлі.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Житлові будинки, сервіс шиномонтажу, автоцентр, електроопора, офіси та магазини – ось такі "військові" об’єкти потрапили під обстріли", – зазначив очільник міста.
Під час обстрілів було поранено двох людей, обійшлося без загиблих. Наразі на місцях працюють надзвичайники та комунальники.
"Зранку об’їхав усі ці локації. Все полагодимо та приведемо в порядок", – запевнив Сєнкевич.
Раніше повідомлялося, що вночі 19 квітня у Миколаєві дві ракети російських окупантів прилетіли на територію зоопарку
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