Окупанти обстріляли Миколаїв: зруйновано житлові будинки, шиномонтаж і автоцентр

Російські війська хаотично обстріляли Миколаїв

У Миколаєві внаслідок російських обстрілів було зруйновано житлові будинки, офіси, магазини та інші будівлі.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Житлові будинки, сервіс шиномонтажу, автоцентр, електроопора, офіси та магазини – ось такі "військові" об’єкти потрапили під обстріли", – зазначив очільник міста.

Під час обстрілів було поранено двох людей, обійшлося без загиблих. Наразі на місцях працюють надзвичайники та комунальники.

"Зранку об’їхав усі ці локації. Все полагодимо та приведемо в порядок", – запевнив Сєнкевич.