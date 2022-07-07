Окупанти обстріляли Миколаївщину "Градами" та артилерією: які наслідки

Війська Російської Федерації реактивною системою залпового вогню "Град" та артилерією 122-го калібру обстріляли село Лимани на Миколаївщині.

Також вибухи були і в Широківській громаді.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Внаслідок обстрілу в Лиманах пошкоджено дитячий садок, будівлю адміністрації громади, знищено пожежну машину місцевої територіальної громади. Поранених та загиблих немає.

"В обстріляній Широківській громаді, де ворог пошкодив півтора десятка панелей сонячної електростанції, поранено одну цивільну особу", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи ЗСУ атакували опорний пункт, місця зосередження та склади російських військових, як на Миколаївщині, так і на Херсонщині.

Втрати російської армії складають: 38 військових, один танк Т-62, два мінометних комплекси 120-го калібру "Сані", дві одиниці броньованої та чотири — автомобільної техніки. А також три склади боєприпасів на Миколаївщині та один склад паливно-мастильних матеріалів у Херсоні.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються й далі наступати на Донеччині. Зараз вони націлилися на місто Слов'янськ.

Миколаїв під ракетними пострілами: окупант вночі підступно обстріляв місто

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