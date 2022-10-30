Окупанти обстріляли морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману

На півдні України для обстрілів позицій ЗСУ та прилеглих територіальних громад ворог застосовував авіацію, РСЗВ, ствольну артилерію, міномети та танки.
Протягом бойового дня 29 жовтня противник здійснив 6 авіаційних ударів по точках розгортання ППО, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки ЗСУ на південному фронті.
Про це повідомили у оперативному командуванні “Південь”
Ворог продовжував обстрілювати морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману, в тому числі з РСЗВ “Град”.
З важкої артилерії та РСЗВ двічі обстріляно звільнену в жовтні Трифонівку. Без втрат та руйнувань.
Українська авіація відповіла 10 авіаударами по скупченню живої сили противника та військової техніки. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.
За підтвердженими результатами, протягом дня російські окупанти зазнали таких втрат:
- 57 військових;
- 1 самохідна артилерійсько-мінометна установка “Нона”;
- 2 самохідні гаубиці - “Акація” та “Мста-С”;
- 2 гаубиці - “Д-20” та “Мста-Б”;
- 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси - “Тунгуска” та “Панцир-С1”;
- 1 танк;
- 3 одиниці авто-бронетехніки.
Також пошкоджено ще 1 танк та 3 одиниці авто-бронетехніки.
Українські військові зазначили, що під приводом проведення підготовки до оборони Нової Каховки окупанти проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що розташовані на узбережжі річки Дніпро. Такі заходи відбуваються також інших населених пунктах правобережжя.
Нагадаємо, ЗСУ тепер мають перевагу у дальності та точності наведення артилерії, ракет та безпілотників на півдні Херсонської області, знищуючи те, що було критично важливим активом Росії.
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