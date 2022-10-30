Окупанти обстріляли морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману

На півдні України для обстрілів позицій ЗСУ та прилеглих територіальних громад ворог застосовував авіацію, РСЗВ, ствольну артилерію, міномети та танки.

Протягом бойового дня 29 жовтня противник здійснив 6 авіаційних ударів по точках розгортання ППО, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки ЗСУ на південному фронті.

Про це повідомили у оперативному командуванні “Південь”

Ворог продовжував обстрілювати морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману, в тому числі з РСЗВ “Град”.

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З важкої артилерії та РСЗВ двічі обстріляно звільнену в жовтні Трифонівку. Без втрат та руйнувань.

Українська авіація відповіла 10 авіаударами по скупченню живої сили противника та військової техніки. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

За підтвердженими результатами, протягом дня російські окупанти зазнали таких втрат:

57 військових;

військових; 1 самохідна артилерійсько-мінометна установка “Нона”;

самохідна артилерійсько-мінометна установка “Нона”; 2 самохідні гаубиці - “Акація” та “Мста-С”;

самохідні гаубиці - “Акація” та “Мста-С”; 2 гаубиці - “Д-20” та “Мста-Б”;

гаубиці - “Д-20” та “Мста-Б”; 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси - “Тунгуска” та “Панцир-С1”;

зенітні ракетно-гарматні комплекси - “Тунгуска” та “Панцир-С1”; 1 танк;

танк; 3 одиниці авто-бронетехніки.

Також пошкоджено ще 1 танк та 3 одиниці авто-бронетехніки.

Українські військові зазначили, що під приводом проведення підготовки до оборони Нової Каховки окупанти проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що розташовані на узбережжі річки Дніпро. Такі заходи відбуваються також інших населених пунктах правобережжя.

Нагадаємо, ЗСУ тепер мають перевагу у дальності та точності наведення артилерії, ракет та безпілотників на півдні Херсонської області, знищуючи те, що було критично важливим активом Росії.

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