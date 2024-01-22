Окупанти обстріляли на Донеччині промислові об'єкти та залишили без електрики два вугільних підприємства

Під землею в цей момент перебували 94 гірники.

Російські окупанти знову намагалися вчинити спробу знищення промислових об’єктів на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Через обстріл було припинено електропостачання двох вугільних підприємств. На той час під землею знаходились 94 гірники. Одразу після обстрілу вони були сповіщені про аварійну ситуацію. Наразі електропостачання відновлено, життю шахтарів нічого не загрожує”, - наголосив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, що на Донеччині військовий застрелив поліцейських та цивільних жінок.

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