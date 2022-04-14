Окупанти обстріляли населені пункти у Сумській області: один зі снарядів залетів просто у приватний будинок (фото)

Це перша серйозна провокація в області за останні дні.

Окупанти обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області. Кілька приватних будинків пошкоджено.

Про це очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, одний зі снарядів залетів просто в дім місцевих мешканців.

"Декілька годин тому відбулися обстріли декількох населених пунктів Сумської області. Є пошкоджені приватні будинки. Це перша серйозна провокація за останні дні. Вони зі своєї території обстріляли", — сказав Живицький.

Очільник Сумської ОВА у Телеграмі повідомив також про обстріл селища Велика Писарівка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Сумською областю є війська окупантів, утім влада запевняє, що місцевим жителям наразі евакуюватися з території регіону не потрібно.

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