Окупанти обстріляли населені пункти у Житомирській області: знищено та пошкоджено понад 10 будинків

Окупанти обстріляли населені пункти у Житомирській області: знищено та пошкоджено понад 10 будинків

Загиблих та травмованих немає.

Окупанти 21 березня обстріляли населені пункти у Житомирській області, внаслідок чого знищено 3 та пошкоджено 10 приватних житлових будинків і 2 господарські споруди.

Про це повідомляє ДСНС.

"21 березня на Житомирщині, внаслідок ворожого обстрілу території Коростенського району, у двох населених пунктах Малинської громади знищено 3 та пошкоджено 10 приватних житлових будинків і 2 господарські споруди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблих та травмованих немає. Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт на місці подій працювали рятувальники 13 ДПРЧ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 27-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 22 березня від рук росіян загинуло 117 дітей.

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