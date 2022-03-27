Окупанти обстріляли населений пункт Дніпропетровщини касетними бомбами (фото)

Чи є постраждалі, не повідомляється.

Окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси проти одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Прокуратура розпочала кримінальне провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це інформує Офіс генпрокурора України.

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За даними слідства, 27 березня збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракета була оснащена забороненими касетними боєприпасами.

На місці подій правоохоронці та працівники вибухотехнічної служби вилучили фрагменти ракети. Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється.

Наголошується, що будь-які військові об’єкти на цій території відсутні. Такі дії Росії загрожують життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

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