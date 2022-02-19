Окупанти обстріляли насосну станцію: на Донеччині частина населених пунктів залишилась без води

Окупанти обстріляли насосну станцію: на Донеччині частина населених пунктів залишилась без води

Фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.

У Донецькій області через обстріли окупантів довелось зупинити подачу води на чотири фільтрувальні станції.

Про це повідомляє КП "Компанія "Вода Донбасу".

Там зазначили, що 19 лютого насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу була в зоні обстрілу окупантів, боєприпасами пошкоджено два трансформатори.

"Зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання населених пунктів - міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка; селища міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, села: Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне), Старокримські №1, №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим)", - йдеться у повідомленні.

facebook/Павло Кириленко

Комунальники обстежують пошкодження та готуються до відновлювальних робіт. Там додали, що фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що без води залишилися Покровськ, Мирноград, Вугледар, Селидове, Новогродівка, Горняк, Курахове, Добропілля, Родинське, Білецьке, Білозірка, Новодонецьке, Новотроїцьке, Володимирівка, Волноваха та 9 населених пунктів Волноваського району, а також окуповані Докучаевськ та Оленівка.

"Такі наслідки сьогоднішнього обстрілу окупантами насосної станції Першого підйому Південно- Донбаського водогону, яка розташована в районі селища Василівка, на лінії зіткнення з тимчасово окупованою територією. Обстріл стався вночі, близько третьої години. При попередньому огляді обладнання станції виявлено 4 влучання, зокрема, пошкоджені трансформатори", - повідомив Кириленко.

facebook/Павло Кириленко

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