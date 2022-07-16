Окупанти обстріляли Нікополь: поранена одна людина, зруйновані будинки

У ніч проти 16 липня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Нікополь, поранена одна людина, ще двоє перебувають під завалами.

Рятувальники шукають людей.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

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За його словами, зафіксовано близько 15 "прильотів".Пошкоджено будівлю школи, училища, понад 10 п’ятиповерхових житлових будинків. Містом виявлено боєприпаси, які не здетонували.

Також російські військові цієї ночі вдарили по Криворізькому району. Під вогонь потрапило село Шестірня. Через обстріл там зайнявся сінник у приватному домоволодінні. Інформацію про жертви та руйнування уточнюють.

Нагадаємо, ввечері 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі, над містом здійнявся густий чорний дим. Внаслідок ракетних ударів, попередньо, загинуло 3 людей, ще 15 поранені.

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