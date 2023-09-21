Окупанти обстріляли Нікополь: є поранені та численні руйнування (фото)

Після атаки правоохоронців почали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська обстріляли з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині в ніч проти 21 вересня, поранивши трьох людей.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, російські окупанти влаштували артилерійський обстріл Нікополя. Внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів і зараз вони перебувають у лікарні.

Через ворожий обстріл у Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобілі мирних жителів, газопроводи та лінії електропередач.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями фіксують черговий воєнний злочин Росії. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу Нікополя в ніч проти 21 вересня / Фото: Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Нікополя в ніч проти 21 вересня / Фото: Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Нікополя в ніч проти 21 вересня / Фото: Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Ракетна атака по Україні 21 вересня

Нагадаємо, Росія влаштували масовану атаку по Україні крилатими ракетами вночі і вранці 21 вересня. Вибухи лунали у різних областях, працювала ППО, однак є "прильоти" та падіння уламків збитих ракет. Загалом окупанти випустили по Україні 43 ракети, з яких вдалося збити 36.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Потужні вибухи! Росія запустила ракети, які змінюють напрямок! - Подробиці від Ігната

Читайте також: