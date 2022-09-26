Окупанти обстріляли Нікопольський район: подробиці та фото руйнувань

Окупанти знову обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Прокурори почали розслідування.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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Як стало відомо, окупанти в ніч на 26 вересня обстріляли Нікопольський район. Внаслідок чого було пошкоджено понад 40 житлових будинків, господарчі споруди, автомобілі, газопровід, лінії електропередач.

У Марганці руйнувань зазнали понад 20 домівок приватного сектору, газопровід, лінії електропередач.

“Крім цього, під ворожим вогнем опинилась Червоногригорівська та Мирівська громада. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди. Потерпілих серед мирного населення немає. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни”, - розповіли в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що у Росії дали 3 роки в'язниці хлопцеві-пацифісту, який спалив опудало у військовій формі.

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